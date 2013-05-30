《全球主要央行动态》--5月30日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月23日-5月30日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，未来几个月美国就业市场和经济或许足够强劲，可以让美联储小幅削减购债规模。目前美联储停止每月购买850亿美元的公债和抵押支持证券的操作还“为时尚早”。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储应该继续资产买进计画，并依照经济数据状况调整买进步伐。

布拉德表示，缩减量化宽松之前希望先见到通胀回升，6月议息会议前通胀状况料不会好转。改变量化宽松(QE)将会减弱但不是终止刺激政策。 布拉德称，如果经济持续符合预期，最可能的下一步是缩减买债。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)表示，欧元区金融体系的压力已经得到缓解，但仍存在风险，各国政府和央行需继续加强银行业。最大的风险与经济成长密切相关，欧元区走出衰退的时间延后同样也会加大银行业体质所面临的风险。

欧洲央行执委普雷特表示，欧洲央行仍有空间在必要时进一步降息来刺激经济。普雷特还表示，欧洲央行在操作上做好了采用负利率的准备，但补充道，此举可能会产生意想不到的后果。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在接受路透专访时表示，欧洲央行正在研究提高银行业者的流动性的方法，而不是降息。他称，鉴于利率已经“非常之低”，重点应放在如何使银行业者更容易获得流动性上，比如重振欧洲有资产担保的证券(ABS)市场，以及当这类资产充当抵押品时，降低对这类资产的要求。这么做可能会有助于推动银行对中小型企业的贷款。 他还称各国央行为了支撑经济而推出的大量干预举措还没有到撤回的时候。

欧洲央行执委亚斯穆森表示，只要有必要，就将一直维持扩张性的货币政策，但是如果低利率维持太长时间，也会带来新的风险。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特表示，近期贷款融资计划(Funding for Lending Scheme)的延长，并非是承认量化宽松措施已失效。布罗德班特表示，这反映通常的信贷传导机制仍然运转不畅。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔表示，英国央行将利率下调至负值不一定会帮助英国经济。

**日本**

日本央行4月26日会议记录显示，委员会内部对于积极刺激计划产生分歧，一些委员反对设立两年内实现2%通胀率的目标，并呼吁货币政策指引方面具备更多灵活性。会议还围绕日本央行4月4日祭出货币宽松后的债市波动进行了大量讨论，这显示委员们对借款成本上涨感到不安，因为这种涨势可能削弱央行超宽松政策的效果。

日本央行总裁黑田东彦称，央行将通过灵活的市场操作，以及加强与市场参与者的沟通来避免债市的大幅波动。 黑田东彦表示，日本金融机构有足够的缓冲，可以消化债券收益率上升可能导致的亏损，只要市场波动是由经济复苏前景所推动。他表示，央行还将警惕任何资产价格过热或金融机构过度冒险的迹象，不过他补充说，目前尚无这样的迹象。

日本央行审议委员宫尾龙藏表示，维持长短期利率稳定至关重要，但并未提出抑制近期债市波动的新举措。债市波动有可能削弱日本央行大举宽松举措的政策效果。

**加拿大**

加拿大央行维持利率在1%不变，一如预期，央行在近三年来保持利率不变，为1950年代来最长持续时间。央行表示，经济仍存在闲置产能，通胀前景较低，加拿大家庭债务增长速度放缓，这为央行的紧缩政策立场提供依据。加拿大央行是七国集团中唯一一个保持紧缩政策立场的央行。

**新西兰**

新西兰央行总裁惠勒称将加大汇市干预力度，通过低利率和部分入市干预来应对新西兰元强势。惠勒称新西兰元大大被高估，幸好近期走低。

**其他**

泰国央行将指标利率下调25个基点至2.50%，一如市场预期。央行委员一致做出该降息决定。泰国央行表示，降息是因为经济面临下行风险，第一季疲弱的GDP可能影响经济动能，降息25个基点足以支撑经济增长及应对风险。 泰国央行总裁张旭州称，当前情势下降息25个基点是最恰当的，更高降幅会对市场释出错误讯息。

巴西央行将指标利率从7.50%上调至8%，加快货币紧缩脚步以遏制通胀。央行此项政策决定获得一致通过。

尽管印度央行持续打击投机性黄金投资，但央行总裁苏巴拉奥表示，央行不希望禁止印度银行业销售金币，以确保实质投资需求不会受到阻碍。