美国经济：美国各州将延续缓慢且稳定的复苏--惠誉

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透华盛顿5月29日 - 根据惠誉周三公布的报告，美国多数州2014财年经济复苏将以缓慢速度持续，联邦预算协议和医疗改革给许多的预算带来不确定性。
对许多州来说，新财年在7月1日展开，而议员及州长均在就预算做最后的修改。惠誉发现，3月1日生效的自动联邦支出削减措施，对于各州的经济和财政影响有限。
“多数州的预算假设当前和未来财前的经济和岁收持续且缓慢增长，”惠誉主管Laura Porter在声明中称。“尽管预算基本上来说不会有什么意外，但对各州预算制定者来说，关键的不确定性在于联邦政府层级的行动。”
根据智库Economic Policy Institute周三公布的报告，在减支措施下，美国各州在9月止的联邦财年中将短少51亿美元的补助金。根据EPI，各州近年来接获的联邦补助金超过6,000亿美元。
穷人医疗保险计画Medicaid仅获得美国政府部分补助，已成了许多州预算短绌的原因。在2012财年，该计画占了整体州支出的24%。
各州岁收已连续三年增长，多数州已脱离2007-09年衰退的渊薮。
尽管如此，部分近期岁收增长的情况可能昙花一现，因纳税人加快部分投资决定，以避开联邦税负增加的影响。同时惠誉指出，今年初薪资税优惠结束，已经放缓了消费税增幅。(完) (编译 王冠中; 审校 隋芬)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)