路透基点：双汇国际已获得摩根士丹利与一银行银团的贷款承诺以支持收购

路透纽约5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，根据一份公司声明，中国双汇国际控股有限公司已经获得摩根士丹利和一个银行银团的放贷承诺，以支持该公司收购美国猪肉生产商Smithfield Foods。

Smithfield和双汇今日宣布，双汇将以每股34美元现金，买下Smithfield所有流通股，交易金额共计47亿美元。收购价较Smithfield在5月28日的收盘价溢价约31%。以该价格计算，包含承担Smithfield净债务在内，Smithfield企业价值约为71亿美元。

双汇国际是河南双汇投资发展股份有限公司的大股东，后者为中国最大的肉类加工商，也是中国以市值计算最大的肉产品上市公司。

此次交易预计将在2013年下半年完成。

Smithfield旗下的知名品牌包括Eckrich，Farmland，Healthy Ones以及Armour。该公司总部位于弗吉尼亚州Smithfield。(完)