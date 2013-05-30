修正-更新版-日本央行：将降低日债波动性以拉低长期收益率--总裁黑田东彦

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* 日本央行将在周四稍后公布公债购买计划安排

* 日债收益率急升

* 美国经济改善亦推高日债收益率

路透东京5月30日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行将尽可能地降低公债市场波动性，以便对长期收益率施加强有力的下行压力。

他在日本参议院金融事务委员会讲话时称，央行不会容许波动性上升，随着央行买入更多公债，扩大后的量化宽松政策影响将会增强。

日本央行上月大举扩大货币宽松政策后，公债收益率起初下挫，但随后飙升至13个月高点，因有迹象显示美联储可能减小其购债规模。

日本央行目前正在对市场操作进行调整，以便更有效地降低收益率，帮助日本摆脱15年之久的小幅通缩。

“我将尽可能降低波动性，以便对长期收益率施加强有力的下行压力，使之下降。”

现货10年期日本公债 收益率周四跌3.5基点报0.905%，但仍接近5月23日触及的1%这一13个月高点，因美国公布稳健的消费者信心数据后美债收益率窜高。

日本央行4月推出新一轮量化宽松措施，在2014年末前将基础货币扩大近一倍至270万亿(兆)日圆，旨在结束长达20年的通缩局面，并在两年时间内达到2%的通胀目标。

日本央行的策略取决于每月购买7.5万亿日圆长期公债，约占到新发公债的70%。黑田东彦起初表示，这项策略或将推动收益率曲线全线走低。

央行的购债规模令一些投资者担心流动性下降，这助推日债收益率上升。同时美国公债收益率走高，使得日债收益率进一步上扬。

据日本央行一官员称，央行周四稍晚将公布6月的购债日程，并宣布增加购买频率以降低市场波动性。

在新一轮量化宽松中，日本央行将货币政策目标从隔夜拆息转向基础货币规模。

黑田东彦在讲话中表示，政策调整并不意味着利率应该剧烈波动，或者央行认为剧烈波动是可以接受的。

他称，央行的购债举动将有助于降低风险溢价，给收益率带来下行压力。