路透基点：台湾奇美实业再融资案获15家银行参与，增至220亿台币--RLPC

路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾奇美实业五年期再融资案吸引15家银行加入，规模由200亿台币提高至220亿台币(7.34亿美元)。

牵头行兼唯一簿记行台湾银行承贷45亿台币。彰化商业银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、兆丰国际商业银行各承贷20亿台币，并共同担任牵头行。

有八家银行分别承贷10亿台币，包括台湾农业金库、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、瑞穗实业银行、台北富邦商业银行、台新国际银行、和台湾合作金库。

中华票券、国际票券、兆丰票券各承贷5亿台币。

签约预定在6月19日进行。

一如先前报导，贷款利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点，税前利率最低为1.5%。承贷30亿台币的银行取得牵头行头衔及8个基点的先付费用，承贷15-29亿台币的银行取得4个基点的先付费用。

在扩大规模前，这笔无担保贷款分为A部分50亿台币定期贷款，B部分135亿台币循环贷款，以及C部分15亿台币商业本票保证。

所筹资金将用于运营资本，并为2009年2月取得的120亿台币五年期贷款再融资。这笔120亿台币的贷款最初在2009年签署时，利率为较90天期初级市场商票利率加码55个基点，但在2010年8月改为较90天期二级市场商票利率加码75个基点。

筹得资金还将用于为2009年1月签署的22亿台币五年期贷款再融资。这笔22亿台币的贷款由奇美实业提供担保，通过与日本旭化成株式会社的合资公司旭美化成借入，利率为较90天期初级市场商票利率加码55个基点。