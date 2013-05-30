《Home专栏》铁矿石市场近期跌势是历史再现吗？

**钢产量强劲**

中国钢价疲弱的主要原因之一是，相对于需求，产量是太多了。

中国当前动能令人费解的是，钢铁生产本身并没有放缓的迹象。

4月的全国产量，年率换算为接近8亿吨，仅略低于2月的纪录高位8.06亿吨。

中国钢铁工业协会(CISA)所公布的数据暗示，5月上旬的产量实际上可能已经进一步加速，只有5月中旬小幅下滑。

显然这种情况是难以无继的。这从中国钢价下跌中可见一斑。

但同样明显的是，中国为数不少的小型钢厂都不愿减产，尤其是在对市场仍有乐观期待下，更不愿赔上市占率。

摩根士丹利研究人员近期的调查，正好突显出中国钢铁业这种希望和现实背离的情况。

“受访的企业对需求前景看法乐观，预期2013年和2014年将成长7%，我们则预期为3%。”

而这可能还算是保守的预测，研究人员并指称“我们认为这些预期最终可能都是过度乐观，因为其2012年的目标(不到4%)都没有达成”。

**预防性库存去化**

无论是否是过度乐观，就是这种钢铁产量持续强劲的情况，使其和去年8月的情况有所不同。

在去年7月时年率化的钢铁产量已经下滑，且在8月当月便锐减了35%至6.91亿吨。

在产业链一端的钢铁厂商，因高库存和钢品价格下跌而减少产量，另一端的铁矿石也大幅减少库存。

然而这一次，钢铁业似乎先采取预防性作法，而不是等铁矿石减少库存后再来做出回应。

鉴于仍在不断的生产大量的钢品，还有多少的原物料可以去化库存，这点值得商榷。

尤其是铁矿石库存自从上次库存去化以来就再也没有补充了。回头看8月时，中国总库存SH-TOT-IRONINV约为9,900万吨，时至今日，则约为7,600万吨。

这应该可以让目前的跌势止步才对，以免出现去年底那种崩跌的情况。

**存货不足？**

再者，除非需求乾涸，否则的话，中国钢铁厂商有库存不足之虞。

标准银行伦敦分行分析师在上周写道，“我们估计中国近来矿石的去库存化过度负面。”

“我们必须把生铁的产量降低26%，才能让当前的中国铁矿石库存相当于回到业界长期平均天数--约为30天的库存量。”

麦格理银行认为，中国钢厂重新建立库存的需求将可以吸纳年中钢铁生产的放缓，以及下半年澳洲料追加的供应。

“现在就清理铁矿石，可以降低下半年崩跌的可能性，”其指出。并警告，“铁矿石可能会出乎预期。”

中国钢产量持续偏高，加上铁矿石库存偏低，意谓着当前这波跌势不太可能会发展成8月崩跌局面。

再者，马克吐温曾说过，“历史不会重演，但最多有时会很相似。”

市场正是如此。(完)