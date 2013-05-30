路透调查：欧洲央行未来数月不会调降存款或再融资利率--分析师

* 分析师称欧洲央行不会将存款利率降至零以下

* 调查是在OECD建议欧洲央行实施负存款利率之前完成

* 多数分析师表示，欧洲央行也不会调降指标再融资利率

路透伦敦5月30日 - 路透调查约80位受访分析师中，多数预期欧洲央行未来数月不会以调降存款或再融资利率的方式进一步放宽政策。

欧元区陷入衰退已超过一年半的时间，创下欧元区史上最长纪录，欧洲央行采取进一步行动以加快结束衰退的压力日增。

经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，欧洲央行应该采取大胆的新措施，包括类似美国的量化宽松计画，并将存款利率降至零以下。

但在OECD报告发布之前，路透调查的75位回覆者中有63位认为欧洲央行会避免调降存款利率，因欧洲央行官员对于此举是否可取存在较大分歧。

尽管欧洲央行总裁德拉吉曾表示，该行在技术上做好了向银行收取存款费用的准备，但他的多位同僚警告称，这对银行经营及债券市场会产生重大影响。

“欧洲央行显然希望让市场想法中仍保留负利率的选项，有部分是为了避免汇率走强带来不利的货币紧缩效应，”法国巴黎银行首席欧元区市场分析师Ken Wattret表示。

“但实施的阻力仍然很大，因有可能出现‘意料之外的后果’。”

Wattret指出，对负利率政策的利弊分析非常复杂，意味着将需要一段时间加以思考。但他补充道，通胀低于预期可能迫使欧洲央行降息。

欧元区4月通胀升幅降至1.2%，尽管路透调查分析师预期5月通胀率将会升至1.4%，这仍远低于欧洲央行近2%的目标上限。

至于指标再融资利率方面，5月已经降至了0.5%的历史低点，而只有四分之一的受访分析师预期会再度调降。

“只是进一步调降再融资利率收效不大。因此一切也取决于央行调降存款利率的意愿，”法兰克福DekaBank资深分析师Kristian Toedtmann表示。