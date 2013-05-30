英国数据：5月房价同比上涨1.1%，创2011年11月以来最大增幅

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
“可取得的信贷已有改善，部分是因为(英国央行的)贷款融资计划 等政策措施。的确，近几个月来抵押贷款利率已朝纪录低点回跌，”Nationwide首席经济分析师Robert Gardner称。
Nationwide并表示，2013年1-4月房地产销售数量较2012年全年平均值高5%。
该协会预期由于经济改善，房价还会进一步上扬，不过劳动力市场疲软以及实质薪资下跌将限制涨幅。
英国财政大臣欧思邦3月在年度预算声明中，也宣布了一项”协助买房(Help to Buy)”计划，提供购屋者抵押贷款补贴--许多经济分析师预期那将推高房价。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 王兴亚)
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路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。