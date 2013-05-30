英国数据：5月房价同比上涨1.1%，创2011年11月以来最大增幅

“可取得的信贷已有改善，部分是因为(英国央行的)贷款融资计划 等政策措施。的确，近几个月来抵押贷款利率已朝纪录低点回跌，”Nationwide首席经济分析师Robert Gardner称。

Nationwide并表示，2013年1-4月房地产销售数量较2012年全年平均值高5%。

该协会预期由于经济改善，房价还会进一步上扬，不过劳动力市场疲软以及实质薪资下跌将限制涨幅。

英国财政大臣欧思邦3月在年度预算声明中，也宣布了一项”协助买房(Help to Buy)”计划，提供购屋者抵押贷款补贴--许多经济分析师预期那将推高房价。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 王兴亚)