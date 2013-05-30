中国货币市场：主要回购利率均大涨，财税缴款进入最后清缴大行缩减资金供给

路透上海5月30日 - 中国银行间市场周四质押式回购利率 主要品种大涨。交易员表示，距离月末仅剩两个交易日，财税缴款进入最后清缴阶段，加之央行仍在公开市场坚持净回笼，大型商业银行今日大都减少了资金供给，场内流动性骤然转紧。

“最后两天了，大行都在集中缴税，他们都不怎么出钱了，市场资金也抽风了，”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员亦表示，本月下旬以来，缴税因素就开始施压资金状况，到最后两个交易日，大行走款将较多，“现在大行基本都不怎么出钱了，他们有钱，市场才有钱的。”

他还提到，在月末和缴税双重因素叠加情况下，央行本周公开市场仍坚持净回笼，亦令机构预期趋于谨慎，随着月末节点过后，资金面或会略有舒缓，但紧接着半年末的考核压力将接踵而至，要判断市场具体资金走向，还需关注外汇占款趋势和公开市场央行的操作动向。

央行公告显示，中国人民银行公开市场本周净回笼170亿元人民币，今日进行了130亿元28天期正回购操作，并发行了150亿元的三个月期央票。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3918 3.0535 +33.83

七天 4.1471 3.7087 +43.84

14天 4.0233 3.7740 +24.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.5350 3.7050 +683.00

七天 3.8550 3.8900 -3.50

14天 3.7600 3.6500 +11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4200 3.1000 +32.00

七天 4.1300 3.6800 +45.00