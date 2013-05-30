香港数据：4月零售销售货值按年强劲增长20.7%，受黄金有关销售激增带动

路透香港5月30日 - 香港政府周四公布，4月零售销售货值按年上升20.7%，销货数量亦升19.4%，比上月的升幅显着反弹，反映月内与黄金有关的销售激增。

政府发言人表示，4月份零售业销售按年强劲增长，其中珠宝首饰、钟表及名贵礼物零售商销售急升是主要推动因素。整体而言，其他零售商的销售月内亦续见稳健增长。

发言人补充，劳工市场情况仍大致稳定，加上访港旅游业蓬勃，可望在短期内继续为零售业务带来支持。不过，个别月份的零售业销售表现可能会较为波动。外围环境的不明朗因素以及本地因素如劳工市场和资产市场发展，往后都可能会影响零售业务。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：

销售值按年比较 销售量按年比较

2013年4月 +20.7* +19.4*

3月 +9.8 +10.1

2月 +22.7 +21.9

1月 +10.5 +10.4

2012年12月 +9.1 +8.5

11月 +9.4 +8.1

10月 +3.9 +3.6

9月 +9.4 +8.5

8月 +4.6 +3.2

7月 +3.9 +1.4

6月 +11.0 +8.5

5月 +8.7 +5.7

4月 +11.4 +7.6

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

浏览香港经济数据相关新闻，请点选〔HK-ECI-CMN〕

浏览相关细节，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)