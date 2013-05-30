更新版 1-中国证券：QFII多账户操作启动，部分中型券商扩编团队争业务

* 部分QFII机构已开始多帐户操作

* 宏源、国海等正筹建QFII团队，兴业证券扩编

* 短期回报或有限，为资本项目开放提前布局 (新增业内人士评论和背景)

路透上海5月30日 - 在中国监管部门放宽合格境外机构投资者(QFII)可多账户交易后，经过近几个月的筹备，部分QFII机构已经增加国内券商的证券账户；而一些中型券商纷纷筹划组建或扩编QFII业务团队，期望能够分一杯羹，并为将来中国资本项下开放提前布局。

据多位业内人士透露，目前宏源证券 、国海证券 等中型券商正在筹建或有意组建QFII业务团队，而兴业证券 近期从广发证券 挖来一个团队，扩充其QFII业务。

“原先1＋1的机制下，大型券商比较占优势，中小券商抢单难度很大；但是3＋3以后，QFII的选择多了，中型券商有可能抢到一些单子了。”上海一位QFII业务经理指出。

中国证监会去年底曾发布指引，允许每家QFII可分别在上海和深圳证交所委托三家境内券商进行证券交易，业内简称之“3＋3”，而此前每家QFII只能分别委托一家券商在沪深证交所交易，即“1＋1”。中国证券登记结算公司公司2月修订了相关业务细则，允许每个QFII人民币特殊帐户最多就参与沪深市场交易各申请开立三个证券帐户。

“3＋3”机制的落实，需要多个环节的配合，例如中证公司开设证券帐户，托管行系统的更新。据业内人士透露，各家QFII托管人亦在调整自身系统，以适应“3＋3”的新格局，目前至少有一家托管行已完成自身的系统调整，部分QFII机构已走完全部手续，并开始多帐户交易。

目前约20家券商从事QFII经纪业务，中金公司、中信证券 、海通证券 、申银万国和国泰君安等券商在QFII经纪业务中居领先地位。

截止4月底，共有198家机构获得418.82亿美元的QFII额度。中国去年宣布将新增500亿美元QFII新增额度，使总额度增至800亿美元。

**成本与回报**

业内人士指出，若要开展QFII业务，国内券商至少需要几百万元的投入，例如国际化的交易终端、通晓外语的专业人才及清算风控系统；而且券商要争取QFII客户的周期较长，因此指望QFII业务短期内产生可观回报并不太现实。

“若能拿到交易活跃的机构，那算你幸运，能赚不少钱（交易佣金）；若是碰到长线机构，一年没几笔交易，那你只能持续投入了。”北京一家券商高层指出。

不过他亦表示，券商作为中介机构，就是要服务于各种类型的买方和卖方机构，而QFII是重要的买方机构之一，缺少QFII业务会让公司业务结构变得不太完整。数百万元的投入，还不算太大，有一两个优质QFII客户就可打平了。

上海一QFII业务人士指出，在QFII的经纪业务圈内，是10-20%客户贡献了八九成的利润，例如国际大投行或量化交易机构是大家公认的优质客户，所以大多券商的QFII业务利润比较有限。

他说，当前一些券商对QFII业务较为看重，估计还是为两三年后资本项下可能开放而提前布的局，提前积累客户、搭建业务团队和熟悉业务流程。