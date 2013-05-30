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货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 16:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月30日

路透伦敦5月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种      最新库存        变动
   铜        611,125      -2,600
   锡         13,875        持平
   铅        222,225      -2,925
   锌      1,090,050      -5,300
   铝      5,209,975      +6,825
   镍        180,492        +660
 铝合金       69,260        持平
 NASAAC      117,820        -580
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据  库存分布      品种  库存数据   库存分布
 种                                           
 铜  <MCU-STO  <0#MCUSTX-LO    铅  <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC-GRD
     CKS>      C-GRD>                    KS>                  >
 铝  <MAL-STO  <0#MALSTX-LO    锡  <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC-GRD
     CKS>      C-GRD>                    KS>                  >
 锌  <MZN-STO  <0#MZNSTX-LO  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC-GRD
     CKS>      C-GRD>          金        KS>                  >
 镍  <MNI-STO  <0#MNISTX-LO  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC-GRD
     CKS>      C-GRD>           A        KS>                  >
 
 (编译 王兴亚; 审校)

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