表格：LME金属库存最新变化--5月30日

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦5月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 611,125 -2,600 锡 13,875 持平 铅 222,225 -2,925 锌 1,090,050 -5,300 铝 5,209,975 +6,825 镍 180,492 +660 铝合金 69,260 持平 NASAAC 117,820 -580 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-LO 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC-GRD CKS> C-GRD> KS> > 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-LO 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC-GRD CKS> C-GRD> KS> > 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-LO 铝合 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC-GRD CKS> C-GRD> 金 KS> > 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-LO NASA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC-GRD CKS> C-GRD> A KS> > (编译 王兴亚; 审校)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。