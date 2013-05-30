《国际主要央行公开市场操作一览》--5月30日

路透上海5月30日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/29 买入公债 31.13 08/15/2020 - 02/15/2023

5/28 买入公债 14.49 02/15/2036 - 05/15/2043

5/23 买入公债 36.50 02/28/2019 - 05/15/2020

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年5月13日-2013年6月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约270亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 虽然近期缩小购债计划规模的言论在抬头，但多位联储官员希望先看到美国经济复苏的更多迹象。

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《本周主要新闻》

--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，未来几个月美国就业市场和经济或许足够强劲，可以让美联储小幅削减购债规模。目前美联储停止每月购买850亿美元的公债和抵押支持证券的操作还“为时尚早”。

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，缩减量化宽松之前希望先见到通胀回升，6月议息会议前通胀状况料不会好转。改变量化宽松(QE)将会减弱但不是终止刺激政策。 布拉德称，如果经济持续符合预期，最可能的下一步是缩减买债。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/29 91天期反向交易 58.30 --

5/28 七天期反向交易 1,031.92 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -1,970.00 0.07%

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)表示，欧元区金融体系的压力已经得到缓解，但仍存在风险，各国政府和央行需继续加强银行业。最大的风险与经济成长密切相关，欧元区走出衰退的时间延后同样也会加大银行业体质所面临的风险。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 71,930

上周三 67,620

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当期变化 +4,310

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行4月26日会议记录显示，委员会内部对于积极刺激计划产生分歧，一些委员反对设立两年内实现2%通胀率的目标，并呼吁货币政策指引方面具备更多灵活性。会议还围绕日本央行4月4日祭出货币宽松后的债市波动进行了大量讨论，这显示委员们对借款成本上涨感到不安，因为这种涨势可能削弱央行超宽松政策的效果。

--日本央行总裁黑田东彦称，日本金融机构有足够的缓冲，可以消化债券收益率上升可能导致的亏损，只要市场波动是由经济复苏前景所推动。他表示，央行还将警惕任何资产价格过热或金融机构过度冒险的迹象，不过他补充说，目前尚无这样的迹象。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行300亿台币存单，若相较存单到期金额57亿，存单发行余额增243亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,269.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,273亿，存单发行余额减3.5亿。