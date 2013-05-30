中国汇市：人民币早盘小跌与中间价反向，短期升值预期放缓

* 人民币小跌，与中间价呈反向走势

* 大型客盘购汇继续浮现

* 市场短期内对人民币升值预期放缓

路透北京5月30日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小跌。隔夜美指大跌，人民币中间价顺势反弹，但盘中继续浮现大型客盘购汇盘，压低人民币汇价。但市场并未重现昨日恐慌跟风购汇行情、而偏于谨慎，多空分歧加大。早盘波幅、价差均比昨日有所缩窄，交投仍较活络。

交易员称，隔夜美指大跌，是人民币中间价反弹的原因。中间价升，即期价却在跌，表明短期内市场对人民币升值的预期在消退中。因有大型购汇的客盘近日滞留市场，人民币即期价短期内料不会有太大的升值幅度。

华南一股份行交易员说，“中间价今天是走升的，但成交价却走跌，从市场价较大波动看，应该是大型客盘购汇的因素。”

他称，但对市场影响究竟有多远，还要看该客盘因素是偶发性的还是能够持续较长时间。

“不确定客盘买美元是不是因为对人民币升值预期的改变，也可能是其它的原因，如还贷款因素等。”他说。

上海一股份行交易员说，月末因素、外管局20号文、以及客盘的多重因素下，早盘美元买盘偏多。中间价升、即期价跌，市场呈现人民币短线逆转之象。但人民币升值势头是不是真的出现转折，还要再观察两天。

北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.1285元，上日收报6.1267元。今日人民币兑美元中间价 为6.1820元，上日中间价为6.1856元。

东京汇市，美元兑日圆周四跌至近三周最低水准，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会很快缩减其刺激计划的预期有所减弱。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2480/26，上日尾盘为6.2370。

北京时间12:29，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在 6.1308/27元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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