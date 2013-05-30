《Wasik专栏》五种趋势对股市利好多过债市

**股市的正面迹象**

衡量未来的市场人气往往很困难，但若想获得一些认知，可以考虑以下五种趋势：

近来欧债危机已成功远离各大商业头版头条。虽然很难说撙节措施正在缓解受创最严重国家的失业状况(反过来的情况似乎是真的)，但欧元区崩溃的可能性不太大。周一和周二全球各央行官员发表声明，称他们将持续实施经济刺激政策。

由于日本央行追求弱势日圆政策，因此日本股市将会进一步上涨。日经指数 在5月20日触及五年半高点，因为日本经济似在回升。

金价持续下跌。黄金通常与股市走势相反。金价今年累计跌逾17%，因围绕美国经济普遍的悲观情绪减退。

美国债务之争有所缓和。自动削减预算举措加之经济复苏，降低了美国联邦赤字水平。国会预算办公室上周公布，未来10年美国举债将会很稳定，这减轻了国家债务将压垮政府的部分担忧。今年头四个月政府的税收收入达1.6万亿(兆)美元，为此期间的纪录高位。

消费者信心强劲且收银机运转不停。汤森路透/美国密西根大学进行的一项调查显示，5月初消费者信心指数触及近六年来的最高位。这对零售商、耐久财(耐用品)和可自由支配商品的生产商、以及科技、公共事业和能源企业而言是件好事。另一项指标则是美国消费者信心指数。据民间研究机构美国经济谘商会显示，该指数5月攀升至逾五年来的最高位。

对事物保持怀疑态度并不是件坏事，但若过于偏向一方而远离投资组合目标，就可能会严重受创。

我也不会低估仍有未知因素存在的事实，这或许来自于欧洲、中国或中东。美联储最终将撤走宽松和低息货币政策，可能导致利率上升。这将冲击债券基金持有人。