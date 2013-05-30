《热点透视》欧洲在节约支出议题上向现实低头

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撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦5月29日 - 欧元区经济成长与节约支出间的战争已经结束，没有赢家。

节约支出显然已经被打入冷宫。欧盟执委会周三将会利用年度经济建议来释出整个欧元区放慢财政紧缩脚步的讯号。先前布鲁塞尔已经暗示将宽限法国和西班牙两年时间，将预算赤字降至国内生产总值(GDP)的3%以内，而欧盟执委会的讯号将进一步强化这点。这两个国家的财政问题最为严重。

放宽政策是不得不向现实低头。一方面，多数艰困的财政整顿已经完成。摩根大通估计，欧元区二线国家已完成大约一半实现中期预算平衡目标所需的整顿工作，这不包括景气循环波动。另一方面，也有必要采取较为宽松的做法，以缓解今年较预期疲弱的经济成长。各国政府仍将削减赤字，但是不必为了因应税收低于预期而进一步紧缩财政。

更重要的是，坚苦卓绝的政策唯有在市场压力及政治包容下才能发挥作用，但现在这些条件都不具备。自从欧洲央行总裁德拉吉承诺将不惜一切代价拯救欧元之后，投资人已经越来越为宽心。而在二线国家及法国失业率冲上纪录高点之际，选民强烈反对进一步收紧支出。

然而尽管节约支出已经失宠，经济成长也没有占到上风。德意志银行预期今年法国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊及整体欧元区的生产总值(GDP)将会下滑。

若要大举扭转情势，就势必得要扩大就业，但劳动市场的状况好坏不一。希腊、葡萄牙以及西班牙均大举降低劳工成本，并放宽限制性的法规。意大利及法国就没有完成这么多。法国总统奥朗德(Francois Hollande)如今似乎已经了解到其所面临的挑战，但却受阻于其支持率低落。意大利执政联盟过于脆弱，以致于不敢在选前几个月将国内的事实摊在选民面前。