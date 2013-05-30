《中国金融分析》央行净回笼初显数量收缩意图，适时降息助稳增长防风险

* 公开市场本周转为净回笼170亿元

* 资金并不宽松，央行此举显数量收缩之意

* 助力资金流向实体经济，后期资本流动冲击可控

* 适时降息或有助稳增长防风险

作者 曹巍浩

路透北京5月30日 - 尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，本周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元人民币。市场人士认为，在资金面并不宽松的情况下，央行此举显示出数量收缩的意图。

“打扫干净屋子再请客”，有管理的流动性，与其他监管政策相配合，有助于消解当前过度膨胀的无益于实体经济增长的资金运用，进而提高资金使用效率。虽然下半年随着美联储量化宽松规模的缩减，国内资本流动有转向的风险，但可用数量工具不少，无需过度忧虑。

不少市场机构倾向于认为，政策“组合拳”清理完“顽疾”、实体经济的“血管”被更好地疏通后，适时降息或有助于实体经济的进一步恢复，同时降低巨额存量债务风险。公开市场的数量回笼与降息并不矛盾，回笼的是实体经济不需要的外生性流入性注入，任其流入只会加大国内资产泡沫；而降息降低的是全社会债务成本，若能使经济更加健康发展，将有助于保证人民币币值，并不一定会导致资本流出。

“这周资金面有一些扰动因素，央行还是收了流动性，目的应该就是降低M2，现在太高了，”上海一券商分析师称。

4月末，广义货币(M2)余额103.26万亿元,同比增长16.1%，远高于13%的政府目标；而一季度国内生产总值(GDP)仅同比增长7.7%，国际机构也在纷纷调低今年中国经济增长预期。

今日央行公开市场招标发行了150亿元的三个月期央票，发行价99.28元，参考收益率仍持稳在2.9089%；同时进行的130亿元28天期正回购，中标利率也继续持平在2.75%。

银行间市场周四质押式回购利率 主要品种大涨。交易员表示，距离月末仅剩两个交易日，财税缴款进入最后清缴阶段，加之央行仍在公开市场坚持净回笼，大型商业银行今日大都减少了资金供给，场内流动性骤然转紧。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/fyc58t)

**助力资金流向实体经济**

最近一段时间，债务对中国实体经济拉动边际效用递减、资金空转或套利盛行的讨论很多。

建设银行金融市场部张涛博士在其最新的路透专栏中指出，从债务对经济增速拉动的角度来看，当前每新增一个单位的GDP需要0.65个单位的新增债务，比例关系较危机前的2007年几乎增加了一倍。

中国国际金融有限公司最新利率双周报指出，今年中国出现了两大背离，一个背离是金融套利导致货币增速虚高与疲弱的经济基本面形成了背离；另一个背离是在经济相对疲弱以及美元走强的情况下，人民币相对于美元和一篮子货币持续升值。

但报告同时指出，后续来看，对于前一个背离，监管机构会出台相应的政策来限制金融套利，货币增速后续可能逐步回落。后一个背离，国内经济基本面的相对疲弱以及美元的走强可能引发市场自动的调节。两大背离的纠正可能引发货币和流动性的收缩。

的确，监管层正逐步推出着一系列“组合拳”清理“顽疾”，银监会规范着表外融资的行为，外管局严厉打击非正常贸易等...各部门致力打通资金流向实体经济的“血管”，央行对过剩流动性的坚决对冲，可视作在一定程度上堵住“血源。”

市场人士同时指出，美联储在下半年或缩减资产购买规模的预期正在逐步增强，加之美元指数近期的强势，均可能导致后期国内资本流入增量减少甚至转向，进而导致外生性流动性变少。不过，他们也多认为，管理层可用的量化对冲工具较多，此类风险不大。

“美国QE的规模将来可能会减少，他们经济形势也在变好，未来均可能导致资金往外走，”民生银行金融市场部首席分析师李志强称，“(资本)回流比较确定，假如是少量，顶多也就是公开市场投放一点；只有出现连续单月千亿以上的流出，才可能降低存款准备金率，这种可能性不太大。”

他并给出了可能性较小的原因，比对过去两年的经济，海外对中国基本面均有悲观预期，然今年的悲观程度不似去年那般强；此外，新政府政策酝酿的时间已不短，城镇化等破题在即也将拉动经济。

南京银行债市分析师张兰亦表示，后期资本流入变化是难免的，方向转换的可能性不似增量减少那般大，然央行数量工具可以应时应势而动进行调节，料问题不会太大。

路透最新调查显示，交易商一致预期在结束最新一轮购债计划前，美联储会缩减资产购买规模。

**适时降息或有助稳增长防风险**

巨额的债务存量和企业财务成本过高是当前基本面的“顽疾”。市场人士表示，适时降息，一方面将增强个体参与实体建设的兴致，帮助经济运行趋势重归良性循环，“稳增长”进而消解债务存量；另一方面，也可以降低企业财务成本，减少利息支出，“防风险”。

“我认为下半年可能降息。主要经济体都放松刺激经济，不降会面临负面冲击；另外，国内经济还未摆脱下行趋势，降息有助于提振国内经济增长需要，”李志强称。

他并指出，降息有助于企业降低融资成本，提高盈利情况，实体经济随之运行上升到一个趋势后，也有助于巨量债务问题的解决。

“流动性的收缩对经济的负面冲击以及对通胀的压制使得央行在利率和数量调控政策层面具备了放松基础，会触发央行在货币政策层面的主动放松。从这个意义上而言，资金和流动性会先紧而后松，紧是为松奠定基础的。”中金公司在其最新利率策略双周报中并指出。

当然，市场也不乏不同意见。虽然同样认为债务问题巨大，但野村证券中国首席经济学家张智威还是坚持认为，政策的放松会加剧金融风险，未来货币政策放松的余地不大；巨额债务问题的解决，更多地还是要将不良资产剥离，各级财政、商业银行等各方共同分担减值损失。

上周央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解当时银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 120

(周四) 130 逆回购 (周二) --

(周四) -- 央票 （周二） 70

（周四） 150 央票到期 -- 正回购到期 300 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

净投放 170(完)

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