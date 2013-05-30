欧元债市：德债期货上涨，关注意大利债券标售

德债期货 上涨25个跳动点，报143.66，此前全球股市下挫，美国公债也在上一日扳回跌势。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克上周表示，如果数据显示经济加速增长，联储或在未来几次政策会议上决定削减公债购买规模。此番谈话促使德国与美国债券收益率上升。

在这个情况下，投资者将密切关注今日公布的美国经济数据，其中包括国内生产总值(GDP)和初请失业金人数。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]