欧元债市：德债期货上涨，关注意大利债券标售

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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德债期货 上涨25个跳动点，报143.66，此前全球股市下挫，美国公债也在上一日扳回跌势。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克上周表示，如果数据显示经济加速增长，联储或在未来几次政策会议上决定削减公债购买规模。此番谈话促使德国与美国债券收益率上升。
在这个情况下，投资者将密切关注今日公布的美国经济数据，其中包括国内生产总值(GDP)和初请失业金人数。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 沈以文)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)