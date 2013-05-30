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货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 20:47 BJT

表格：美国第一季GDP环比年率修正为增长2.4%，前值为成长2.5%

第一季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第一季 第一季 第四季 2012年

修正值 初值

实质GDP环比年率 2.4 2.5 0.4 2.2

国内产品最终销售 1.8 1.5 1.9 2.1

个人消费支出(PCE)物价指数 1.0 0.9 1.6 1.8

核心PCE物价指数 1.3 1.2 1.0 1.7

GDP隐性平减指数 1.2 1.2 1.0 1.8

消费者支出 3.4 3.2 1.8 1.9

耐久财(耐用品) 8.2 8.1 13.6 7.8

非耐久财 2.2 1.0 0.1 0.9

服务业 3.1 3.1 0.6 1.2

企业投资 2.2 2.1 13.2 8.0

房屋投资 12.1 12.6 17.6 12.1

出口 0.8 2.9 -2.8 3.4

进口 1.9 5.4 -4.2 2.4

政府采购 -4.9 -4.1 -7.0 -1.7 (完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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