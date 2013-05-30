表格：美国第一季GDP环比年率修正为增长2.4%，前值为成长2.5%

金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
第一季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第一季 第一季 第四季 2012年
修正值 初值
实质GDP环比年率 2.4 2.5 0.4 2.2
国内产品最终销售 1.8 1.5 1.9 2.1
个人消费支出(PCE)物价指数 1.0 0.9 1.6 1.8
核心PCE物价指数 1.3 1.2 1.0 1.7
GDP隐性平减指数 1.2 1.2 1.0 1.8
消费者支出 3.4 3.2 1.8 1.9
耐久财(耐用品) 8.2 8.1 13.6 7.8
非耐久财 2.2 1.0 0.1 0.9
服务业 3.1 3.1 0.6 1.2
企业投资 2.2 2.1 13.2 8.0
房屋投资 12.1 12.6 17.6 12.1
出口 0.8 2.9 -2.8 3.4
进口 1.9 5.4 -4.2 2.4
政府采购 -4.9 -4.1 -7.0 -1.7 (完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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