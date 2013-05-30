中国股市：沪综指收市小跌终结四连涨，上档阻力临近大盘难以一冲而过

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透上海5月30日 - 中国股市沪综指周四收市小跌，结束连续四天的涨势。分析师指出，在连续上涨后，大盘已接近前期高点2,344点，由于场内热点仍是高估值的中小盘股，大盘总体缺乏上攻动能，因此只能继续窄幅整理走势。
沪综指 收报2,317.749点，跌6.268点或0.27%；上海A股今日成交额为1,033亿元人民币，上日为1,141亿元。
“有点技术面背离，大盘在临近前期高位时就有点冲不动了，成交量萎缩说明还是没有增量资金。”华泰证券分析师周林指出。
他说，大盘的反弹形态还没有破坏，虽然大多投资者已认识到小盘股炒作有风险，但不到最后谁也不愿先撤。估计近期大盘仍会维持这种盘局，若要重回升势需要增量资金配合。
深市中小板和创业板继续涌现大批涨停个股，其中康耐特 涨停收报9.97元。
沪深300指数 收跌0.31%，报2,634.323点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,625点，跌0.23%，成交575,800手。(完) (发稿 林琦 审校 曾祥进)
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路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。