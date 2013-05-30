欧洲汇市：瑞郎兑美元和欧元上涨，投资者削减风险胃纳

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
“欧元/美元对收益率差的变动尤其敏感。随着美国公债收益率较可比德债收益率差的走阔，欧元/美元一路下挫。”法国农业信贷银行分析师Mitul Kotecha在一份报告中称。
0655GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘水准上涨0.3%，报0.9594。
瑞郎兑欧元亦上涨，整固上日近1%的涨幅，此前数据显示瑞士经济第一季成长优于预期。
瑞郎兑欧元上涨0.1%，报1.2426。
“目前瑞士央行面临的状况较为轻松：低通胀率、相对较好的经济成长以及瑞郎兑欧元汇率距离1.20的上限还很远，”Bank Sarasin分析师Alessandro Bee说。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 沈以文)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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