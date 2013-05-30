欧洲汇市：瑞郎兑美元和欧元上涨，投资者削减风险胃纳

“欧元/美元对收益率差的变动尤其敏感。随着美国公债收益率较可比德债收益率差的走阔，欧元/美元一路下挫。”法国农业信贷银行分析师Mitul Kotecha在一份报告中称。

0655GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘水准上涨0.3%，报0.9594。

瑞郎兑欧元亦上涨，整固上日近1%的涨幅，此前数据显示瑞士经济第一季成长优于预期。

瑞郎兑欧元上涨0.1%，报1.2426。

“目前瑞士央行面临的状况较为轻松：低通胀率、相对较好的经济成长以及瑞郎兑欧元汇率距离1.20的上限还很远，”Bank Sarasin分析师Alessandro Bee说。(完)

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