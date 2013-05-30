美国数据：第一季止赎房屋销售下滑，显示房市正在复原-RealtyTrac

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透纽约5月30日 - RealtyTrac周四公布一份报告显示，美国第一季止赎房屋销售下滑，这是显示房市正在复原的最新数据。
第一季进入止赎程序或已由银行持有的房屋销售共190,121件，较2012年第四季减少18%，且较上年同期下滑22%。
这相当于当季所有房屋销售的21%，低于2012年第一季的25%，这也远低于2009年第一季所及的45%高点，当时房市仍受创于崩盘及全球金融危机。
“若论及止赎状况，房市正在恢复正常，”RealtyTrac副总裁Daren Blomquist表示。
虽然违约及止赎状况有所改善，仍处于史上相对高点。Blomquist指出，在房市泡沫破灭之前的2005及2006年，止赎销售占整体房屋销售的比重不到5%。
“这就好像冰山一样，水面之上看来在持续缩小，但市场仍有诸多问题，可能处于水面之下，不那么明显。”他说道。
银行持有房屋的销售合计为101,371件，较前季降16%；违约但并未进入止赎的房产销售下滑20%至88,750件。(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)