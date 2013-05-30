美国数据：第一季止赎房屋销售下滑，显示房市正在复原-RealtyTrac

路透纽约5月30日 - RealtyTrac周四公布一份报告显示，美国第一季止赎房屋销售下滑，这是显示房市正在复原的最新数据。

第一季进入止赎程序或已由银行持有的房屋销售共190,121件，较2012年第四季减少18%，且较上年同期下滑22%。

这相当于当季所有房屋销售的21%，低于2012年第一季的25%，这也远低于2009年第一季所及的45%高点，当时房市仍受创于崩盘及全球金融危机。

“若论及止赎状况，房市正在恢复正常，”RealtyTrac副总裁Daren Blomquist表示。

虽然违约及止赎状况有所改善，仍处于史上相对高点。Blomquist指出，在房市泡沫破灭之前的2005及2006年，止赎销售占整体房屋销售的比重不到5%。

“这就好像冰山一样，水面之上看来在持续缩小，但市场仍有诸多问题，可能处于水面之下，不那么明显。”他说道。