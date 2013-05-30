离岸人民币：台湾永丰金证券将申请香港RQFII额度，多争取人民币回流管道

路透台北5月30日 - 台湾永丰金控 周四称，旗下永丰银行已吸收人民币存款达70-80亿元，在台市占率约10%；而永丰金证券将申请香港人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，多争取各种人民币回流管道。

永丰金控策略长张晋源今天在投资人说明会前记者会并表示，今年第一季人民币业务占永丰银行净收益已由上季的10%提高到17%，主要收益来自海外代付、放款及融资。

“不能收太多人民币，应会占大陆曝险部位，现在快到天花板(上限)了!”他说。

目前金管会规定银行对大陆投资、授信等总曝险额度不得逾净值一倍。金管会在1月中旬虽有放宽银行对大陆授信、投资及资金拆存总额度计算方法，增加3,200亿台币额度，但对于积极扩展人民币业务的商银还是不够。

在台湾RQFII正式开放前，永丰金证券总经理庄铭福表示，该证券符合香港RQFII申请资格，将申请香港RQFII额度，多尝试各种人民币回流管道。大陆年初宣布开放香港2,000亿人民币RQFII额度。

前中国证监会主席郭树清和台湾金管会主委陈裕璋1月底召开首次的两岸证券监理平台会议，会后中国证监会对台湾送出利多，称将增加1,000亿人民币额度，专门用于台湾RQFII试点。

大陆布局部分，张晋源表示，永丰银行已获金管会核准申设大陆南京子行，目前正待大陆银监会审批中，今年应该有机会可以顺利通过；至于永丰金证券，将与厦门金圆投资集团旗下厦门市金财投资合资申请大陆证券公司，并决议申请福建地区的全牌照合资券商资格。

海外并购方面，他指出，对东南亚金融服务业并购有兴趣，锁定银行、投信及租赁等，较为青睐拿下过半股权掌有主控权，目前已看过一些但都还不成熟。