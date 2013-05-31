《中国债券市场每日交易备忘》--5月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国广西西江开发投资集团3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国开行和浦发银行主承 韵升控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 北京热力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和华夏银行主承 江阴新国联投资发展4亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 北京热力集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和华夏银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国人民银行150亿元三个月期央票1301007，参考收益率2.9089% 中国财政部260亿元两年期固息国债130012，票面利率2.98% 中国进出口银行200亿元七年期固息债130310，票面利率3.97% 重庆城建投集团22亿元七年期固息债1380201，票面利率5.12% 临汾投资集团15亿元七年期固息债1380206，票面利率6.20% 江苏国泰国际3亿元一年期短融041359043，票面利率4.46% 福建投资开发集团13亿元一年期短融041360040，票面利率4.27% 重庆江北嘴中央商务区投资集团10亿元一年期短融041360039，票面利率4.45% 日照港集团12亿元一年期短融041372003，票面利率4.20% 浙江国际贸易集团18亿元一年期短融041351026，票面利率4.20% 沈阳化工 1亿元一年期短融041358047，票面利率4.46% 广西玉柴机器10亿元三年期中票1382290，票面利率4.69% 丽珠集团 4亿元三年期中票1382289，票面利率5.03% 创业环保 7亿元五年期中票1382288，票面利率5.45% ============================================================================ 三、缴款： 央行150亿元三个月期央票1301007，发行价99.28元 大唐集团50亿元九个月期超短期融资券 广东物资集团6亿元一年期短融 中国铁建 25亿元一年期短融 东方明珠 10亿元一年期短融 天津医药集团5亿元一年期短融 重庆粮食集团6亿元三年期中票 江苏方洋集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中纺集团10亿元三年期中票1082104到期兑付，票面利率3.87% 四川化工控股集团10亿元三年期中票1082106到期兑付，票面利率4.59% 中国华电集团40亿元九个月期超短融011217002到期兑付，票面利率3.95% 中国盐业总公司10亿元一年期短融041258028到期兑付，票面利率4.16% 三花控股集团6亿元一年期短融041258029到期兑付，票面利率4.44% 江苏京沪高速公路5亿元一年期短融041261022到期兑付，票面利率4.16% 中信证券 15亿元15年期固息债065001付息，票面利率4.25% 上海同盛投资集团20亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082105付息，基本利差1.33% 重庆渝隆资产经营公司8亿元七年期固息债1280166付息，票面利率6.87% 重庆能源投资集团10亿元五年期中票1282182付息，票面利率5.05% 广东南方报业传媒集团3.5亿元五年期中票1282183付息，票面利率5.05% 中航发动机控股30亿元五年期中票1282184付息，票面利率4.52% 邯郸交通建设6亿元五年期中票1282185付息，票面利率5.50% 北京有色金属研究总院8亿元三年期中票1282186付息，票面利率5.20% 南天信息 2亿元一年期浮息(三个月定存基准)短融041260055付息，基本利差2.60% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国区域性场外市场--深圳前海股权交易中心昨日正式开业，当天共有1,200家企业实现挂牌展示，提前完 成今年“首批挂牌300家，年内争取500家”的目标。 --原世界银行高级副行长兼首席经济学家林毅夫表示，中国经济增长仍将由投资驱动。如果要有新一轮积极政 策，应以财政政策为主。 --发改委主任徐绍史表示，今年加快深化财税改革重点是“营改增”，金融体制改革重点是稳步推进利率改革 、汇率市场化改革和人民币资本项目可兑换。 6/1公布5月官方制造业PMI (4月为50.6) 6/3发布官方非制造业PMI及汇丰制造业PMI终值 6/5发布5月汇丰服务业PMI 6/8海关发布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差为181.6亿美元) 6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI) (4月为-2.6%) 居民消费价格指数(CPI) (4月为2.4%) 固定资产投资(不含农户) (1-4月为20.6%) 社会消费品零售总额 (4月为12.8%) 工业增加值 (4月为9.3%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/康熙泽； 审校 边竞)