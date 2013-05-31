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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 09:02 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国广西西江开发投资集团3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国开行和浦发银行主承
  韵升控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承
  北京热力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和华夏银行主承
  江阴新国联投资发展4亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承
  北京热力集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和华夏银行主承
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  二、新债上市：

  中国人民银行150亿元三个月期央票1301007，参考收益率2.9089%   
  中国财政部260亿元两年期固息国债130012，票面利率2.98%
  中国进出口银行200亿元七年期固息债130310，票面利率3.97%
  重庆城建投集团22亿元七年期固息债1380201，票面利率5.12%
  临汾投资集团15亿元七年期固息债1380206，票面利率6.20%
  江苏国泰国际3亿元一年期短融041359043，票面利率4.46%
  福建投资开发集团13亿元一年期短融041360040，票面利率4.27%
  重庆江北嘴中央商务区投资集团10亿元一年期短融041360039，票面利率4.45%
  日照港集团12亿元一年期短融041372003，票面利率4.20%
  浙江国际贸易集团18亿元一年期短融041351026，票面利率4.20%
  沈阳化工 1亿元一年期短融041358047，票面利率4.46%
  广西玉柴机器10亿元三年期中票1382290，票面利率4.69%
  丽珠集团 4亿元三年期中票1382289，票面利率5.03%
  创业环保  7亿元五年期中票1382288，票面利率5.45%  
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  三、缴款：

  央行150亿元三个月期央票1301007，发行价99.28元
  大唐集团50亿元九个月期超短期融资券
  广东物资集团6亿元一年期短融
  中国铁建  25亿元一年期短融
  东方明珠 10亿元一年期短融
  天津医药集团5亿元一年期短融
  重庆粮食集团6亿元三年期中票
  江苏方洋集团10亿元五年期中票     
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  四、还本付息：
   
  中纺集团10亿元三年期中票1082104到期兑付，票面利率3.87%
  四川化工控股集团10亿元三年期中票1082106到期兑付，票面利率4.59%
  中国华电集团40亿元九个月期超短融011217002到期兑付，票面利率3.95%
  中国盐业总公司10亿元一年期短融041258028到期兑付，票面利率4.16%
  三花控股集团6亿元一年期短融041258029到期兑付，票面利率4.44%
  江苏京沪高速公路5亿元一年期短融041261022到期兑付，票面利率4.16%
  中信证券  15亿元15年期固息债065001付息，票面利率4.25%
  上海同盛投资集团20亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082105付息，基本利差1.33%
  重庆渝隆资产经营公司8亿元七年期固息债1280166付息，票面利率6.87%
  重庆能源投资集团10亿元五年期中票1282182付息，票面利率5.05%
  广东南方报业传媒集团3.5亿元五年期中票1282183付息，票面利率5.05%
  中航发动机控股30亿元五年期中票1282184付息，票面利率4.52%
  邯郸交通建设6亿元五年期中票1282185付息，票面利率5.50%
  北京有色金属研究总院8亿元三年期中票1282186付息，票面利率5.20%
  南天信息 2亿元一年期浮息(三个月定存基准)短融041260055付息，基本利差2.60%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
   --中国区域性场外市场--深圳前海股权交易中心昨日正式开业，当天共有1,200家企业实现挂牌展示，提前完
成今年“首批挂牌300家，年内争取500家”的目标。 
   --原世界银行高级副行长兼首席经济学家林毅夫表示，中国经济增长仍将由投资驱动。如果要有新一轮积极政
策，应以财政政策为主。
   --发改委主任徐绍史表示，今年加快深化财税改革重点是“营改增”，金融体制改革重点是稳步推进利率改革
、汇率市场化改革和人民币资本项目可兑换。 
     
  6/1公布5月官方制造业PMI                                 (4月为50.6)
  6/3发布官方非制造业PMI及汇丰制造业PMI终值
  6/5发布5月汇丰服务业PMI
  6/8海关发布5月进出口贸易数据                            (4月贸易顺差为181.6亿美元)
  6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI)       (4月为-2.6%)
                      居民消费价格指数(CPI)               (4月为2.4%)
                      固定资产投资(不含农户)              (1-4月为20.6%)
                      社会消费品零售总额                  (4月为12.8%)
                      工业增加值                          (4月为9.3%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
  6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  6/20公布6月汇丰制造业PMI初值                            (5月为49.6)
  6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴/康熙泽； 审校 边竞)
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