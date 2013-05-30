台湾央行：共发行2,599.25亿台币存单，发行余额减20亿

路透台北5月30日 - 台湾央行周四公布，今日共发行2,599.25亿台币存单，若相较存单到期金额2,619.25亿，存单发行余额减20亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,570.25

91天期 0.93 18

182天期 1.05 11

央行上日共发行300亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,935.15亿台币。