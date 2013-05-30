版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 16:49 BJT

台湾央行：共发行2,599.25亿台币存单，发行余额减20亿

路透台北5月30日 - 台湾央行周四公布，今日共发行2,599.25亿台币存单，若相较存单到期金额2,619.25亿，存单发行余额减20亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,570.25

91天期 0.93 18

182天期 1.05 11

央行上日共发行300亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,935.15亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负3亿台币；累计超额准备为1,600亿台币，加计前期1%的超额准备为2,431亿台币。 (完) (记者 高洁如；审校 黄凯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐