台湾央行：共发行2,599.25亿台币存单，发行余额减20亿

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透台北5月30日 - 台湾央行周四公布，今日共发行2,599.25亿台币存单，若相较存单到期金额2,619.25亿，存单发行余额减20亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,570.25
91天期 0.93 18
182天期 1.05 11
央行上日共发行300亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,935.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负3亿台币；累计超额准备为1,600亿台币，加计前期1%的超额准备为2,431亿台币。 (完) (记者 高洁如；审校 黄凯)
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路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。