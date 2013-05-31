《Russell专栏》亚洲橡胶价格看跌，因库存高企且出口国结束供应限制

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**中国进口开始下滑？**
中国4月天然橡胶进口量为227,320吨，较上年同期增长35.6%，但较3月下滑2.9%。
今年迄今的天然橡胶进口仍增长33%，但在库存高企之际，未来几个月的进口或将开始下降。
橡胶进口增长亦为汽车销售增速的两倍多。今年前四个月汽车销售较上年同期上升13.2%。
多进口的橡胶没有以轮胎的形式出口。4月轮胎出口较上年同期下降0.4%至约3,508万条。
今年前四个月，中国轮胎出口较上年同期仅增长2.7%。
上海期胶<0#SNR:>曲线的型态进一步显现偏空信号，其正价差(远期升水)变陡，暗示交易商预期短期价格会更疲弱。
10个月期的合约目前较近月合约升水6.9%。
相比之下，在2012年9月至今年2月期间涨近25%之前，10个月期合约与近月合约的升水仅为2.1%。
也有报导称在近期价格下降后，中国买家对橡胶船货出现违约，即便据信数量不大，只有1万吨左右。
尽管如此，这是买家相信价格将进一步下跌的征兆，尤其是在泰国出口限制结束加之旱季过后产量增长，带动供应增加的情况之下。(完) (译文审校 王丽鑫)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。