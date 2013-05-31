《Russell专栏》亚洲橡胶价格看跌，因库存高企且出口国结束供应限制

**中国进口开始下滑？**

中国4月天然橡胶进口量为227,320吨，较上年同期增长35.6%，但较3月下滑2.9%。

今年迄今的天然橡胶进口仍增长33%，但在库存高企之际，未来几个月的进口或将开始下降。

橡胶进口增长亦为汽车销售增速的两倍多。今年前四个月汽车销售较上年同期上升13.2%。

多进口的橡胶没有以轮胎的形式出口。4月轮胎出口较上年同期下降0.4%至约3,508万条。

今年前四个月，中国轮胎出口较上年同期仅增长2.7%。

上海期胶<0#SNR:>曲线的型态进一步显现偏空信号，其正价差(远期升水)变陡，暗示交易商预期短期价格会更疲弱。

10个月期的合约目前较近月合约升水6.9%。

相比之下，在2012年9月至今年2月期间涨近25%之前，10个月期合约与近月合约的升水仅为2.1%。

也有报导称在近期价格下降后，中国买家对橡胶船货出现违约，即便据信数量不大，只有1万吨左右。