更新版 1-中国货币市场：主要回购利率均大涨，财税缴款进入最后清缴大行缩减资金供给

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海5月30日 - 中国银行间市场周四质押式回购利率 主要品种大涨。交易员表示，距离月末仅剩两个交易日，财税缴款进入最后清缴阶段，加之央行仍在公开市场坚持净回笼，大型商业银行大都减少了资金供给，场内流动性骤然转紧。

“最后两天了，大行都在集中缴税，他们都不怎么出钱了，市场资金也抽风了，”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员亦表示，本月下旬以来，缴税因素就开始施压资金状况，到最后两个交易日，大行走款将较多，“现在大行基本都不怎么出钱了，他们有钱，市场才有钱的。”

他还提到，在月末和缴税双重因素叠加情况下，央行本周公开市场仍坚持净回笼，亦令机构预期趋于谨慎，随着月末节点过后，资金面或会略有舒缓，但紧接着半年末的考核压力将接踵而至，要判断市场具体资金走向，还需关注外汇占款趋势和公开市场央行的操作动向。

尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，本周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元人民币。市场人士认为，在资金面并不宽松的情况下，央行此举显示出数量收缩的意图。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,680.59亿元人民币，较上日的6,776.21亿元稍减；其中隔夜品种成交5,767.34亿元，亦低于上日的5,838.37亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 3.4047 3.0535 +35.12 5,767.34 七天 4.1836 3.7087 +47.49 676.03 14天 4.0471 3.7740 +27.31 105.09 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0500 3.7050 -65.50 1,712.62 七天 3.3000 3.8900 -59.00 241.73

14天 3.3500 3.6500 -30.00 23.54 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4200 3.1000 +32.00 -- 七天 4.1300 3.6800 +45.00 -- 14天 4.0500 3.8000 +25.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.3900 3.0500 +34.00 -- 七天 4.1440 3.6700 +47.40 -- 三个月 3.8818 3.8821 -0.03 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 丁淑琴/吴芳; 审校 杨淑祯/林高丽)