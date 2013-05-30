欧洲汇市：英镑兑美元上扬，但货币政策前景不确定性令涨势受限

但英镑在4月23日低点1.5196面临技术阻力。分析师称英镑涨势或受限，因担忧英国央行候任总裁卡尼可能支持放宽政策以提振经济。

“月末仓位调整以及市场普遍的波动性，给英镑提供一定支撑。但上档动能料不会很大，”Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali说。

“市场不确定卡尼将如何行动。你如果看看日本央行及欧洲央行领导层变动对政策的影响有多大，就知道英镑将面临痛苦的一个月，”他说。

法国兴业银行分析师预计，英镑到年底或跌至1.40美元，因市场预期在美国联邦储备理事会缩减刺激计划之际，英国央行将放宽货币政策。

英镑兑欧元 维持弱势，欧元/英镑持稳于0.8551英镑，继续徘徊在上周高位0.8597附近，此为4月中以来最高水准。(完)

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