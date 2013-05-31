《国际油市焦点》OPEC料维持产出目标不变，恐得为美国页岩油伤神

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**价格忧虑**
OPEC内部部分人士担忧全球成长放缓和美国页岩油产出剧增将会重挫油价。
但这个生产全球三分之一原油的组织并非以出台应急计划而见长。
OPEC代表指出，这次会议不会选出新的秘书长，只会提出相关条件，让符合的人选出线。目前有来自伊朗、伊拉克和沙特阿拉伯的候选人争取OPEC秘书长职位。
由于不太可能改变产出上限，短期市场管理将受到OPEC最大生产国沙特的引导，辅以阿联酋(阿拉伯联合大公国)和科威特的支持。沙特是唯一拥有大量闲置产能的成员国。
沙特产出已较2012年触及的30年高点每日1,000万桶回落，4月时产出为每日930万桶。这让整体OPEC产出降至每日3,046万桶，较目标高出46万桶。
尽管中期仍面临挑战，但2013年剩余时间的数据暗示，OPEC还有一些喘息空间。
根据OPEC的预估，对于OPEC原油的需求下半年平均料为每日3,047万桶，高于本季的2,914万桶。因此，若OPEC维持4月的产出速度，下半年供需料将大致平衡。
价格强硬派国家--伊朗、阿尔及利亚和委内瑞拉仍可能呼吁削减产出。
然而，至少委内瑞拉看来会维持现状。委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯已表示，他将提议OPEC维持原油产出目标不变。(完) (译文审校 蔡美珍/李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。