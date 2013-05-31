《国际油市焦点》OPEC料维持产出目标不变，恐得为美国页岩油伤神

**价格忧虑**

OPEC内部部分人士担忧全球成长放缓和美国页岩油产出剧增将会重挫油价。

但这个生产全球三分之一原油的组织并非以出台应急计划而见长。

OPEC代表指出，这次会议不会选出新的秘书长，只会提出相关条件，让符合的人选出线。目前有来自伊朗、伊拉克和沙特阿拉伯的候选人争取OPEC秘书长职位。

由于不太可能改变产出上限，短期市场管理将受到OPEC最大生产国沙特的引导，辅以阿联酋(阿拉伯联合大公国)和科威特的支持。沙特是唯一拥有大量闲置产能的成员国。

沙特产出已较2012年触及的30年高点每日1,000万桶回落，4月时产出为每日930万桶。这让整体OPEC产出降至每日3,046万桶，较目标高出46万桶。

尽管中期仍面临挑战，但2013年剩余时间的数据暗示，OPEC还有一些喘息空间。

根据OPEC的预估，对于OPEC原油的需求下半年平均料为每日3,047万桶，高于本季的2,914万桶。因此，若OPEC维持4月的产出速度，下半年供需料将大致平衡。

价格强硬派国家--伊朗、阿尔及利亚和委内瑞拉仍可能呼吁削减产出。