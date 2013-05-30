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货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 17:50 BJT

路透调查：OPEC 5月石油产量下滑，更加接近目标上限

这项针对航运公司、石油业消息人士、OPEC及相关顾问的调查结果显示，OPEC平均每日产出料为3,033万桶，低于4月的3,046万桶。

调查同时显示，OPEC最大原油出口国沙特增产，以回应国内电厂季节性需求增加。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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