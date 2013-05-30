路透调查：OPEC 5月石油产量下滑，更加接近目标上限

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
这项针对航运公司、石油业消息人士、OPEC及相关顾问的调查结果显示，OPEC平均每日产出料为3,033万桶，低于4月的3,046万桶。
调查同时显示，OPEC最大原油出口国沙特增产，以回应国内电厂季节性需求增加。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。