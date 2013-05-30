CNH市场动态：离岸人民币即期逆中间价走跌，升值预期衰减

路透香港5月29日 - 香港离岸人民币即期 周三继续走跌，并没有跟随人民币中间价反弹走势。交易员认为，近期离岸跟在岸人民币即期走平，而今日则低于在岸即期，盘中大量涌现美元买盘，表明市场对前期人民币快速升值已偏于谨慎，人民币升值走势暂缓的苗头显现。

“早上开盘和伦敦开盘时候美元买盘比较多，今天非常忙。”一位外资大行香港交易员称，“今天美资银行基本都在买美元，‘position squeeze only’，毕竟之前拿了不少人民币头寸。”

本地时间下午4:49时，离岸人民币 报6.1350，较上日收市价6.1320小幅走跌，盘中报6.1283-6.1365。今日人民币兑美元中间价 在昨日走跌后升了36个点子，为6.1820元。

“今天不少外资行在买美元，上午10点多和下午伦敦开盘后，人民币卖压都比较多。最近真是波动性太大了。很多人现在想对冲风险，但是我觉得这个跌的有点儿快。 ”一位中资银行外汇交易员称。

另一位海外交易员称，“近期海外基金在日元上亏钱，所以对人民币的兴趣在下降。”

美元周四在亚洲早盘时段依然承压，因外界愈发认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)目前将维持刺激举措。上日美元兑日圆跌逾1%。美元指数<.DXY USD=> 周四下跌0.1%至83.594，脱离一周前触及的三年高点84.498。

北京一位中资银行金融市场部人士判断，因6月银行要分红，又受制于外管局综合头寸新政，都使得购汇的力量增大，6月份人民币升势料暂时会缓和，“但会不会从此就开始一轮贬值走势，要再继续观察，如果贬值的话，中国央行就不用降息了。”

周三在岸及离岸市场人民币即期汇率差距收窄至20个bp之下，或反映在岸人民币汇率已接近或趋近市场均衡水平。

北京时间5:06分，人民币兑美元即期报6.1309元，上日收报6.1267元。离岸人民币即期低于在岸超过20个BP。

兴业银行首席经济学家鲁政委周三接受路透采访称，当前人民币有效汇率已高估，并对中国经济形成全局性负面影响，应尽早以渐进方式对其进行修正，建议从名义汇率入手，通过将即期汇率日内波幅逐步扩至“足够大”的程度，令汇率逐步接近市场化、并最终实现自由浮动汇率。

在NDF市场 方面，本地时间下午17:10时，美元/人民币一年期品种 报6.2570/6.2590，上日报6.2370。(完)

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