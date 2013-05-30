欧洲金融：瑞典央行第一副总裁称，预期瑞典克朗将维持在当前水准

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透斯德哥尔摩5月30日 - 瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick周四表示，强势货币对于瑞典经济有利，而瑞典克朗可望维持当前水准。
“总是会有人受到影响，但我们认为这对瑞典经济有利，我们预期瑞典克朗将维持在当前水准，”af Jochnick在就经济进行简报时表示。
瑞典克朗兑欧元 2012年夏季触及8.17附近的12年高点，虽然目前已经回落至8.58附近，但仍处于2000年底以来的相对高点。(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)