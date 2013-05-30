欧洲金融：瑞典央行第一副总裁称，预期瑞典克朗将维持在当前水准

路透斯德哥尔摩5月30日 - 瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick周四表示，强势货币对于瑞典经济有利，而瑞典克朗可望维持当前水准。

“总是会有人受到影响，但我们认为这对瑞典经济有利，我们预期瑞典克朗将维持在当前水准，”af Jochnick在就经济进行简报时表示。