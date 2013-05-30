版本:
中国
债券 | 2013年 5月 30日 星期四 17:42 BJT

欧洲金融：瑞典央行第一副总裁称，预期瑞典克朗将维持在当前水准

路透斯德哥尔摩5月30日 - 瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick周四表示，强势货币对于瑞典经济有利，而瑞典克朗可望维持当前水准。

“总是会有人受到影响，但我们认为这对瑞典经济有利，我们预期瑞典克朗将维持在当前水准，”af Jochnick在就经济进行简报时表示。

瑞典克朗兑欧元 2012年夏季触及8.17附近的12年高点，虽然目前已经回落至8.58附近，但仍处于2000年底以来的相对高点。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐