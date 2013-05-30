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货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 18:24 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元升至两周高点，因美元全面走软

路透伦敦5月30日 - 欧元兑美元周四升至两周高点，因美元持续全面走跌，且先前公布的欧元区经济数据优于预期。

欧元 升0.5%至1.3006美元，为5月14日以来新高，此前1.30上方停损买单遭触发。交易商称，对冲基金是欧元的主要买家。

周四公布数据显示，欧元区5月经济信心改善程度大于预期，亦令欧元获得支撑。(完)

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