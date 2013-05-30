欧洲汇市：欧元兑美元升至两周高点，因美元全面走软

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦5月30日 - 欧元兑美元周四升至两周高点，因美元持续全面走跌，且先前公布的欧元区经济数据优于预期。
欧元 升0.5%至1.3006美元，为5月14日以来新高，此前1.30上方停损买单遭触发。交易商称，对冲基金是欧元的主要买家。
周四公布数据显示，欧元区5月经济信心改善程度大于预期，亦令欧元获得支撑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。