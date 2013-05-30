更新版 1-台湾货币市场：月底将至资金需求升高，但整体仍足以支应

(更新拆款数据及存单发行金额)
* 月底需求逐渐上扬
* 整体而言资金仍呈现平稳充裕
* 少数银行象征性调高短票利率
记者 高洁如
路透台北5月30日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。月底资金需求稍微上升，拆入需求升温，不过整体而言，市场资金仍足以支应需求的上扬，短率变化不大，仍处于低位。
资金调度人士表示，今日市场拆入银行增多，资金需求在月底来临之下走升。不过，资金倒也并非不够，整体而言货币市场资金仍呈现平稳宽裕，但银行的保守观望气氛的确在月底来临下变得浓厚许多。
“我今天还没有做，目前情况不明。”一位大型民营银行业调度人士说。
一资深银行调度人士表示，由于明天是月底，又是缴税期限的最后一天，估计情况将会最紊乱。但货币市场的资金还是多数都在银行间流通，因此不必太过担忧资金不够。
根据财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日/14日及28日；而信用卡缴税金融机构缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。
营业事业所得税及房屋税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库。去(2012)年个人综合所得税总税收3,931亿台币；营所税5月底自缴金额约2,000亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同。今日区间暂在0.295-0.40%，同于上日；一周拆款利率暂在0.38-0.43%，上日在0.370-0.420%。
**票券商缺口并不大**
在短票市场方面，大型票券商表示，虽然月底将届，但央行预料今日将会净释出资金，因此大型银行仍有意愿入市买票。而票券商今日的缺口也不算大，调度顺利。
整体而言，今日短票利率大致同于上日在0.68-0.69%不变；不过少数银行象征性地调高短票利率。
〞今天短票利率高一点，此时不调、更待何时? 〞一位公营银行资金调度人士表示。
台湾央行周四公布，今日共发行2,599.25亿台币存单，若相较存单到期金额2,619.25亿，存单发行余额减20亿。 周五央行存单到期金额为2,423.2亿台币。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为负449亿台币，超额准备为1,151亿台币，加计前期1%的超额准备为1,982亿台币。
**公债RP持稳**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳，惟受月底缴税的紧缩效应影响，投信从票券商抽钱，令整体资金分配不均，但并未牵动RP利率上扬。至于证券商因承做利率较高而未受影响，反而有大型券商还微幅下调公司债RP利率。
一票券商资金调度人士指出，今日有不少投信走钱，资金约在10-20亿台币，虽然有缺口，但可以靠拆款进行调度，因此并未影响到RP利率。
另一票券商交易员也表示，由于票券商承做RP的利率较低，所以成为投信抽钱的优先标的。
不过一大型证券商资金调度人士则称，来自投信与寿险的需求仍强烈，因此将新做与续做的公司债RP利率下调1个基点至0.72%。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，大致与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.72-0.75%，上日在0.73-0.75%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%，同上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，与上日相同。(完)
(集体采写 董永年; 审校 张喜良/黄凯)