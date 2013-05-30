表格：加拿大第一季经常帐赤字收窄为141亿加元

金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透5月30日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示，加拿大第一季经常帐赤字为141亿加元；第四季修正后为赤字146亿加元，因商品和服务贸易赤字缩窄。
以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)
2013年第一季 2012年第四季 第四季 2012年第一季
(修正) (前值)
经常帐 -14.086 -14.629 -17.259 -13.948
商品贸易 -1.694 -2.144 -2.783 -0.611
服务贸易 -5.761 -5.986 -6.140 -5.766
投资收入 -4.883 -5.106 -6.927 -6.062
分析师平均预估第一季经常帐赤字为155.0亿加元。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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