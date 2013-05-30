版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 20:45 BJT

表格：加拿大第一季经常帐赤字收窄为141亿加元

路透5月30日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示，加拿大第一季经常帐赤字为141亿加元；第四季修正后为赤字146亿加元，因商品和服务贸易赤字缩窄。

以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)

2013年第一季 2012年第四季 第四季 2012年第一季

(修正) (前值)

经常帐 -14.086 -14.629 -17.259 -13.948

商品贸易 -1.694 -2.144 -2.783 -0.611

服务贸易 -5.761 -5.986 -6.140 -5.766

投资收入 -4.883 -5.106 -6.927 -6.062

分析师平均预估第一季经常帐赤字为155.0亿加元。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐