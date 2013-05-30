重温稿-台湾货币市场：月底将至资金需求升高，但整体仍足以支应

* 月底需求逐渐上扬

* 整体而言资金仍呈现平稳充裕

* 少数银行象征性调高短票利率

记者 高洁如

路透台北5月30日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。月底资金需求稍微上升，拆入需求升温，不过整体而言，市场资金仍足以支应需求的上扬，短率变化不大，仍处于低位。

资金调度人士表示，今日市场拆入银行增多，资金需求在月底来临之下走升。不过，资金倒也并非不够，整体而言货币市场资金仍呈现平稳宽裕，但银行的保守观望气氛的确在月底来临下变得浓厚许多。

“我今天还没有做，目前情况不明。”一位大型民营银行业调度人士说。

一资深银行调度人士表示，由于明天是月底，又是缴税期限的最后一天，估计情况将会最紊乱。但货币市场的资金还是多数都在银行间流通，因此不必太过担忧资金不够。

根据财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日/14日及28日；而信用卡缴税金融机构缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。

营业事业所得税及房屋税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库。去(2012)年个人综合所得税总税收3,931亿台币；营所税5月底自缴金额约2,000亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同。今日区间暂在0.295-0.40%，同于上日；一周拆款利率暂在0.38-0.43%，上日在0.370-0.420%。

**票券商缺口并不大**

在短票市场方面，大型票券商表示，虽然月底将届，但央行预料今日将会净释出资金，因此大型银行仍有意愿入市买票。而票券商今日的缺口也不算大，调度顺利。

整体而言，今日短票利率大致同于上日在0.68-0.69%不变；不过少数银行象征性地调高短票利率。

〞今天短票利率高一点，此时不调、更待何时? 〞一位公营银行资金调度人士表示。

台湾央行周四公布，今日共发行2,599.25亿台币存单，若相较存单到期金额2,619.25亿，存单发行余额减20亿。 周五央行存单到期金额为2,423.2亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负449亿台币，超额准备为1,151亿台币，加计前期1%的超额准备为1,982亿台币。

**公债RP持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳，惟受月底缴税的紧缩效应影响，投信从票券商抽钱，令整体资金分配不均，但并未牵动RP利率上扬。至于证券商因承做利率较高而未受影响，反而有大型券商还微幅下调公司债RP利率。

一票券商资金调度人士指出，今日有不少投信走钱，资金约在10-20亿台币，虽然有缺口，但可以靠拆款进行调度，因此并未影响到RP利率。

另一票券商交易员也表示，由于票券商承做RP的利率较低，所以成为投信抽钱的优先标的。

不过一大型证券商资金调度人士则称，来自投信与寿险的需求仍强烈，因此将新做与续做的公司债RP利率下调1个基点至0.72%。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，大致与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.72-0.75%，上日在0.73-0.75%。