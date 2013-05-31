更正-国际油市：180-cst及380-cst燃料油现货价差上扬(5月30日)

(因英文原文有误，第二段Gunvor应为向兴隆“卖出”两批船货，非“买进”)

路透新加坡5月30日 - 亚洲180-cst及380-cst燃料油现货价差周四上扬，因市场完成四笔交易。

Gunvor向兴隆卖出两批船货后，180-cst燃料油现货升水升至每吨3美元以上，而兴隆向中国光汇石油买进两批船货后，380-cst燃料油现货价差转为升水。

380-cst燃料油的6月/7月逆价差亦小幅走阔。

180-cst及380-cst燃料油粘度价差及180-cst的6月/7月价差略为走软。

政府数据显示，5月29日止当周新加坡燃料油库存增加34.8万桶，回升至2,100万桶以上，为两周高位。

6月库存料维持高位，因约有400万桶西方国家供应将进入亚洲。亦有更多中东燃料油将流入新加坡，因中国独立炼厂需求疲软。

交易商称，新加坡6月船用燃油升水约为每吨3美元，略低于5月时的4-5月美元。(完)

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