更正-国际油市：180-cst及380-cst燃料油现货价差上扬(5月30日)

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(因英文原文有误，第二段Gunvor应为向兴隆“卖出”两批船货，非“买进”)
路透新加坡5月30日 - 亚洲180-cst及380-cst燃料油现货价差周四上扬，因市场完成四笔交易。
Gunvor向兴隆卖出两批船货后，180-cst燃料油现货升水升至每吨3美元以上，而兴隆向中国光汇石油买进两批船货后，380-cst燃料油现货价差转为升水。
380-cst燃料油的6月/7月逆价差亦小幅走阔。
180-cst及380-cst燃料油粘度价差及180-cst的6月/7月价差略为走软。
政府数据显示，5月29日止当周新加坡燃料油库存增加34.8万桶，回升至2,100万桶以上，为两周高位。
6月库存料维持高位，因约有400万桶西方国家供应将进入亚洲。亦有更多中东燃料油将流入新加坡，因中国独立炼厂需求疲软。
交易商称，新加坡6月船用燃油升水约为每吨3美元，略低于5月时的4-5月美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。