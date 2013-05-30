版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 20:49 BJT

表格：加拿大4月PPI较前月下滑0.8%，较上年同期持平

路透5月30日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.8%，为五个月来首度下滑，主因能源产品价格下降。原材料价格较前月下降2.2%。

4月PPI较上年同期持平。

生产者物价指数(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

4月 3月(修正) 3月(前值) 4月 3月(修正) 3月(前值)

总体 -0.8 0.0 +0.1 0.0 +0.9 +0.9

扣除矿物燃料 -0.4 +0.3 +0.3 +0.5 +0.9 +0.9

注：分析师原本预期4月PPI较前月下滑0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐