表格：加拿大4月PPI较前月下滑0.8%，较上年同期持平

金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透5月30日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.8%，为五个月来首度下滑，主因能源产品价格下降。原材料价格较前月下降2.2%。
4月PPI较上年同期持平。
生产者物价指数(变动百分比，%)
较前月变动 较上年同期变动
4月 3月(修正) 3月(前值) 4月 3月(修正) 3月(前值)
总体 -0.8 0.0 +0.1 0.0 +0.9 +0.9
扣除矿物燃料 -0.4 +0.3 +0.3 +0.5 +0.9 +0.9
注：分析师原本预期4月PPI较前月下滑0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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