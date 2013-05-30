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市场报道 | 2013年 5月 30日 星期四 19:26 BJT

全球贵金属：5月29日SPDR黄金持仓量上扬，iShares白银持仓量下滑

路透5月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二增加0.09%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下滑0.30%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 32,573,918.2 5月29日 32,544,916.0 5月28日 29,002.2 0.09%

iShares 321,279,945.8 5月29日 322,245,369.8 5月28日 -965,424.0 -0.30%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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