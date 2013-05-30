全球贵金属：5月29日SPDR黄金持仓量上扬，iShares白银持仓量下滑

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透5月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二增加0.09%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下滑0.30%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 32,573,918.2 5月29日 32,544,916.0 5月28日 29,002.2 0.09%
iShares 321,279,945.8 5月29日 322,245,369.8 5月28日 -965,424.0 -0.30%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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