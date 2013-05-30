表格：美国5月25日当周初请失业金人数升至35.4万人，高于市场预估

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透5月30日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为35.4万人(预估为34.0万人)
* 美国一周续请失业金人数为298.6万人(预估为295.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.7万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
05/25/13 354,000 347,250 -- --
05/18/13 344,000-R 340,500-R 2,986,000 2.3
05/11/13 363,000 340,000 2,923,000-R 2.3
05/04/13 328,000 338,000 3,024,000 2.3
04/27/13 327,000 343,000 3,013,000 2.3
04/20/13 342,000 358,250 3,032,000 2.3
04/13/13 355,000 362,000 3,007,000 2.3
04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4 (完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选