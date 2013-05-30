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市场报道 | 2013年 5月 30日 星期四 20:47 BJT

表格：美国5月25日当周初请失业金人数升至35.4万人，高于市场预估

路透5月30日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为35.4万人(预估为34.0万人)

* 美国一周续请失业金人数为298.6万人(预估为295.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.7万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

05/25/13 354,000 347,250 -- --

05/18/13 344,000-R 340,500-R 2,986,000 2.3

05/11/13 363,000 340,000 2,923,000-R 2.3

05/04/13 328,000 338,000 3,024,000 2.3

04/27/13 327,000 343,000 3,013,000 2.3

04/20/13 342,000 358,250 3,032,000 2.3

04/13/13 355,000 362,000 3,007,000 2.3

04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4 (完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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