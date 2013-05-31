重发-《中国信用市场综述》海外流动性变化冲击迫近，警惕交易所杠杆风险

(重发以修改文中因系统转换问题出现的乱码)

作者 尹嫄婷

路透北京5月31日 - 中国债市政策面终在风浪过后归于平静，本周信用品种步入盘整。然而市场预期美国可能缩减刺激计划，且国内外汇占款趋势不明朗，信用债市场或迎来流动性变化所致的短暂冲击。另一方面，代持监管风暴虽为交易所需求推波助澜，但流动性隐忧当前，勿忘警惕杠杆风险。

美联储此前称未来数月是否缩减刺激政策将取决于经济数据，这一不确定性升温令投资人忧虑加深，美国公债收益率维持高位震荡。分析人士称，监管风暴过后市场已恢复由资金面及基本面主导的格局，但由于投资者对国内经济弱势已具备钝感力，外部资金面因素或将成为市场生变的致命一击。

“虽然暂时未有导致收益率大幅变动的因素，但要看经济数据及后续资金面的变化。主要担心热钱流出，美元持续走强，公债收益率上升导致资金重新流入美国，”北京一家大型券商分析师表示。

而受一系列监管政策影响，通胀和外部流动性又存隐忧，当前市场参与机构的交易行为已较之前变化明显，因而投资策略只能更加偏防御性。

北京一家私募基金交易员就指出，流动性管理正变得越来越重要，建议根据自身流动性安排进行信用债配置，在控制流动性风险的前提下可适当配置高收益债券。

与此同时，近期国内资金面亦不宽松，主要受临近月末及财税缴款等因素冲击。而且本周中国央行公开市场转为净回笼170亿元人民币，亦显示出监管层数量收缩的意图。

虽然本周政策面看似按兵不动，但事实上债市稽查风暴仍在继续，嘉实基金四届“金牛奖”得主、时任现金管理部总监吴洪坚被警方带走协助调查。而未来会否有更多“明星人物”落马依然是未知数。有市场人士就表示，目前只有观望等待冲击后带来调整，才会有机会配置。

“大家都在等待买入机会，现在收益率水平太低了。最好有小黑天鹅事件抓点机会，比如再有几个基金经理被带走，”上海一家大型券商分析师说。

**交易所受宠，警惕杠杆风险**

与噤若寒蝉的银行间市场相比，近一个月来交易所市场则持续活跃，其中信用品种全线上扬。不过短期利好因素恐怕还是难以逆转交易所的长期流动性前景，质押杀手剑重要性放大的同时切勿乐极生悲。

上述私募基金交易员称，受银行间市场开户暂停的影响，跨市场债需求明显增加，对交易所市场活跃度和流动性提升明显，但是持续时间和程度不能确定。目前的需求主要是来自于已成立但不能开立银行间账户的资金，未来是否有持续的新资金需求则不能确定。

“监管风暴下短期利好交易所，但也是形势所逼，形势一变就转回来了，毕竟银行间流动性更好，”上述上海券商分析师就认为。

虽然根据相关规定，投资者进行融资回购交易时，回购标准券使用率不得超过90%，回购放大倍数不能超过五倍，但只要放杠杆就必定存在风险，特别是在流动性前景不明朗的情况下。

海通证券信用债分析师李宁指出，下半年短端利率波动会变大，包括海外流动性的冲击、新股开闸、股票质押回购。如果放杠杆过多，若出现流动性危机将后果严重。