《独家新闻》日本政府退休基金考虑调整投资策略因应股市大涨--消息

金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透东京5月30日 - 据知情人士指出，日本政府退休金投资基金(GPIF)正在考虑调整投资组合策略，准许GPIF在日股上涨时增加对日股的投资。GPIF规模超过1兆(万亿)美元，为全球最大退休基金。
这项策略调整尚待定案，而这将是GPIF自2006年以来最重要的投资策略改变，凸显日本首相安倍晋三开创新局式的经济政策。
如果没有调整投资策略，GPIF可能要被迫在债市下跌且波动加剧的情况下买进日本公债。目前日债已占GPIF的最大投资比重。此外，GPIF也可能必须在日股大涨的情况下卖出日股。
消息人士指出，目前正在考虑的主要构想，是让GPIF调整对资产可能风险及报酬的评估方式，以给予GPIF更多弹性空间。GPIF将维持标准投资组合不变，也就是在不同资产配置资金的大框架不变。
消息人士拒绝具名，因未获授权讨论这项变动，他们表示，预料GPIF最快下个月宣布相关调整。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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