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货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 22:13 BJT

表格: 美国4月成屋待完成销售指数较上月增长0.3%，预估上升1.1%

路透5月30日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋待完成销售指数较上月增长0.3%，至106.0，为三年来最高水平，预估为上升1.1%。

美国4月成屋待完成销售同比增长10.3%.

4月 3月 前值 12年4月 指数 106.0 105.7 105.7 96.1

4月 3月 前值 13年4月/12年4月 变动(%) 0.3 1.5 1.5 10.3 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)

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