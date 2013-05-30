表格: 美国4月成屋待完成销售指数较上月增长0.3%，预估上升1.1%

金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透5月30日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋待完成销售指数较上月增长0.3%，至106.0，为三年来最高水平，预估为上升1.1%。
美国4月成屋待完成销售同比增长10.3%.
4月 3月 前值 12年4月 指数 106.0 105.7 105.7 96.1
4月 3月 前值 13年4月/12年4月 变动(%) 0.3 1.5 1.5 10.3 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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