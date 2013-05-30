表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透5月30日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
05/24/13 较上周 较上年 05/24/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 395.1 4.4 9.3 397.6 3.0 12.8 馏分油 121.5 3.1 2.8 120.7 1.9 2.9 汽油 221.4 1.9 18.6 219.2 -1.5 19.0 取暖油 17.0 0.7 -8.5 16.8 0.4 -8.0 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 煤油型航空燃料 39.0 0.3 1.5 38.7 0.1 -0.1 原油日加工量 15.1 -0.1 0.2 15.0 -0.2 -0.1 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少40万桶，汽油库存增加10万桶，馏分油库存持平。(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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