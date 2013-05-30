美国基金：5月29日当周货币市场基金增加122亿美元--ICI

ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加15.2亿美元至8,951.6亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少2,000万美元至1,934.3亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加9.9亿美元至5,138.6亿美元，免税基金资产增加5.5亿美元至1,878.7亿美元。