美国基金：5月29日当周货币市场基金增加122亿美元--ICI

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透5月30日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至5月29日当周，美国货币市场共同基金总资产增加122亿美元，至2.613万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加68.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加62.4亿美元，免税基金减少9亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加15.2亿美元至8,951.6亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少2,000万美元至1,934.3亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加9.9亿美元至5,138.6亿美元，免税基金资产增加5.5亿美元至1,878.7亿美元。
报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产增加106.8亿美元至1.718万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产增加68.7亿美元至7,178.9亿美元。应税非政府货币市场基金资产增加52.6亿美元至9,296.1亿美元。免税基金资产减少14.5亿美元至706.8亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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