表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为1.496%，投标倍数为2.70

金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透华盛顿5月30日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.496% 中值 1.470% 低值 1.422% 价格/得标 价格 99.198680 高值得标比率 73.98% 投标倍数 2.70 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,038,800 总投标 78,369,229,600 竞争性投标得标 28,975,279,200 非竞争性投标得标 24,759,600 FED附加 0 初级市场交易商投标 52,167,500,000 初级市场交易商得标 11,149,380,000 直接投标 11,111,500,000 直接投标得标 5,991,500,000 间接投标 15,065,470,000 间接投标得标 11,834,399,200 发行细节 发行日 2013/05/31 到期日 2020/05/31 CUSIP码 912828VF4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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