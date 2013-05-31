版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 13:09 BJT

日本数据：4月房屋开工较上年同期增长5.8%，建筑订单按年增2.0%

路透东京5月31日 - 日本国土交通省周五公布的数据显示，日本4月房屋开工较上年同期成长5.8%，为连续第八个月上扬。

50家主要建设公司的4月建筑订单较上年同期增加2.0%。

参看完整数据表格，请点选日本国土交通省官方网站(here)(完) (编译 艾茂林; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐