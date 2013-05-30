南非汇市：兰特跌破10.0大关，此前该国总统讲话激起罢工忧虑

路透比勒陀利亚/约翰内斯堡5月30日 - 南非兰特兑美元周四突破10.0大关，为逾四年来首次，此前南非总统意图缓和劳资紧张忧虑的努力遭遇严重失败。

南非总统祖马(Jacob Zuma)匆忙召集新闻发布会，却产生事与愿违的效果，再加上月度财政收支数据不如人意，令该国公债跌至两个月低点。

祖马发表讲话称，民主政治不应将罢工看成问题，此言一出投资者迅速抛售兰特。Glencore Xstrata 表示，旗下在南非的三座铬矿有最多1,500名工人参加了非法罢工，随后兰特扩大跌幅。

兰特兑美元 盘中跌至10.0901兰特，为2009年3月以来最弱，周三收盘价报9.82。

南非央行副总裁表示，央行承诺采行的弹性汇率政策意味着其不能干预市场以支撑兰特，不过他表示，兰特近期的波动过大。

南非财政部高级官员Lungisa Fuzile称，兰特的汇率被高估，但跌得太快。

他认为兰特将会止跌反弹，一如2001年和2008年那样。

市场观察人士表示，祖玛的新闻发布会令人失望，并没有拿出具体措施来解决国内旷日持久的劳资纠纷问题，劳资关系紧张已经影响到该国的矿业生产。

至1516GMT，指标2026年到期公债 收益率持稳于7.445%，盘中稍早曾上扬23基点。

不过交易员认为兰特已经超卖，只有突破10.28才能展开进一步的跌势。(完)

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