南非汇市：兰特跌破10.0大关，此前该国总统讲话激起罢工忧虑

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透比勒陀利亚/约翰内斯堡5月30日 - 南非兰特兑美元周四突破10.0大关，为逾四年来首次，此前南非总统意图缓和劳资紧张忧虑的努力遭遇严重失败。
南非总统祖马(Jacob Zuma)匆忙召集新闻发布会，却产生事与愿违的效果，再加上月度财政收支数据不如人意，令该国公债跌至两个月低点。
祖马发表讲话称，民主政治不应将罢工看成问题，此言一出投资者迅速抛售兰特。Glencore Xstrata 表示，旗下在南非的三座铬矿有最多1,500名工人参加了非法罢工，随后兰特扩大跌幅。
兰特兑美元 盘中跌至10.0901兰特，为2009年3月以来最弱，周三收盘价报9.82。
南非央行副总裁表示，央行承诺采行的弹性汇率政策意味着其不能干预市场以支撑兰特，不过他表示，兰特近期的波动过大。
南非财政部高级官员Lungisa Fuzile称，兰特的汇率被高估，但跌得太快。
他认为兰特将会止跌反弹，一如2001年和2008年那样。
市场观察人士表示，祖玛的新闻发布会令人失望，并没有拿出具体措施来解决国内旷日持久的劳资纠纷问题，劳资关系紧张已经影响到该国的矿业生产。
至1516GMT，指标2026年到期公债 收益率持稳于7.445%，盘中稍早曾上扬23基点。
不过交易员认为兰特已经超卖，只有突破10.28才能展开进一步的跌势。(完)
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(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)