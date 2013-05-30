美国与加拿大经济指标预测--5月31日-6月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 5月27日当周 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国个人所得 4月 +0.1% +0.2% 个人支出 +0.1% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.1% 核心PCE物价指数 +0.1% 持平 实质个人支出 -- +0.3% 1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 -- +0.2% GDP环比年率 +2.3% +0.6% 1230 加拿大GDP(较前月) 3月 +0.1% +0.3% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 50.0 49.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 83.7 83.7 现况指数 96.0 97.5 预期指数 74.7 74.8 1430 美国ECRI一周领先指标 5月24日当周 -- 130.6 -- 美国达拉斯联储PCE 4月 -- +1.0% *6月3日当周 6月3日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 51.9 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.1 1400 美国建筑支出 4月 +0.9% -1.7% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 50.5 50.7 美国ISM投入物价分项指数 48.9 50.0 -- 美国整体汽车销售(万辆) 5月 1,510 1,487 6月4日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月1日当周 -- -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差400 逆差388 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 -- 顺差0.2 出口(亿加元) 404.7 进口(亿加元) 404.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月1日当周 -- -- 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 5月 -- 577.4 1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 45.1 6月5日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月31日当周 -- 721.4 美国再融资指数 -- 3,723.3 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 5月 增加16.5 增加11.9 1230 加拿大建筑许可 4月 -- +8.6% 1230 美国非农业生产率环比年率 第一季修正值 +0.7% +0.7% 单位劳工成本 +0.5% +0.5% 1400 美国工厂订单 4月 +1.0% -4.9% 1400 美国耐久财订单 4月修正值 -- +3.3% 扣除运输的耐久财订单 -- +1.3% 扣除国防的耐久财订单 -- +2.1% 扣除飞机的非国防资本财 -- +1.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 53.4 53.1 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 -- 3.8121 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月1日当周 -- 35.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.725 续请失业金人数(万人) 5月25日当周 -- 298.6 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.9 经季节调整PMI -- 52.2 -- 美国ICSC连锁店销售 5月 -- +2.7% 6月7日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加16.5 增加16.5 民间就业岗位(万个) 增加17.5 增加17.6 失业率 7.5% 7.5% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0.3 持平 1230 加拿大就业岗位(万个) 5月 增加1.25 失业率 -- 7.2% 全职就业人数(万人) -- 增加3.6 兼职就业人数(万人) -- 减少2.36 就业参与率 -- 66.5% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月31日当周 -- -- 1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加115 增加79.7 （完）