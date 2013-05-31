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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:36 BJT

金砖国家：5月30日股汇市收盘纵览

路透5月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月30日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,016.02点。

中国股市：沪综指收市小跌终结四连涨，上档阻力临近大盘难以一冲而过。

香港股市：恒生指数收低0.3%至一个月来最低位。

中国汇市：人民币收跌与中间价反向，短期升值预期放缓。

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印度股市：在震荡交投中上扬。指标BSE指数 上涨0.34%或67.76点，报20,215.40点。NSE指数 亦涨0.32%或19.75点，报6,124.05点，收在关键心理水准6,100点上方。

印度汇市：印度卢比连续第三个交易日下跌，接近收盘时触及10个月低位，因央行总裁称通胀仍然高企且担心经常帐赤字，打击降息预期。卢比兑美元 收报56.38/39，此前触及2012年7月25日以来最低水平56.39，上日收盘价56.17/18。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,350.420点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.4%至734.22点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.43%，报31.7270卢布，卢布兑欧元 下跌1.1%，至41.3700卢布。

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巴西股市：休市。

拉美汇市：休市。

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南非股市：受兰特疲软提振大涨。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 创纪录收盘高位，涨2.07%至37,500.78点。综合指数 收高1.72%，至41,941.88点。

南非汇市：兰特跌破10.0大关，此前该国总统讲话激起罢工忧虑。 (完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
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